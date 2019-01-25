Названы причины роста числа банкротов среди жителей Карелии

Количество жителей Карелии, ставших потенциальными банкротами в 2018 году, составило 3274 человека.

Это больше, чем в 2017 году, когда в Карелии насчитывалось 2912 потенциальных банкротов – граждан и индивидуальных предпринимателей, подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц.

Таковы результаты исследования Объединенного Кредитного Бюро и проекта "Федресурс", которые проанализировали соотношения количества потенциальных банкротов и граждан в регионах России.

К потенциальным банкротам были отнесены граждане, которые имеют долг более 500 тысяч рублей и просрочку платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".