Названы причины роста числа банкротов среди жителей Карелии

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Количество жителей Карелии, ставших потенциальными банкротами в 2018 году, составило 3274 человека.
Это больше, чем в 2017 году, когда в Карелии насчитывалось 2912 потенциальных банкротов – граждан и индивидуальных предпринимателей, подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц.
Таковы результаты исследования Объединенного Кредитного Бюро и проекта "Федресурс", которые проанализировали соотношения количества потенциальных банкротов и граждан в регионах России.
К потенциальным банкротам были отнесены граждане, которые имеют долг более 500 тысяч рублей и просрочку платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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