Названы причины роста загрязнения Онежского и Ладожского озер в Карелии

Увеличение сброса загрязняющих веществ в Онежское и Ладожское озера, которое наблюдается в последние годы, вызвано деятельностью предприятий Карелии.

Об этом говорится в аналитической записке территориального подразделение Федерального агентства водных ресурсов, поступившей депутатам Законодательного Собрания республики. Этот вопрос обсуждался на заседании рабочей группы, созданной в парламенте для выработки предложений по защите Онежского и Ладожского озер.

Невско-Ладожское бассейновое водное управление (подразделения Федерального агентства водных ресурсов) проанализировало причины усиления антропогенной нагрузки на эти водоемы.

«Основные проблемы загрязнения вод Ладожского и Онежского озер связаны с недостаточной очисткой загрязненных сточных вод как на крупных предприятиях, так и на небольших предприятиях, особенно в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также с продолжающейся увеличиваться в последние годы общей рекреационной нагрузкой на водоёмы», — говорится в документе.

По оценке управления, в последние годы «имеет место тенденция увеличения антропогенного воздействия на воды Онежского озера (рекреация, водный транспорт, коммунально-бытовое использование), что негативно влияет на качество вод».

«Воды Петрозаводской губы Онежского озера на протяжении последних лет относятся к классу 3, разряд „а“ — категория „загрязненные“…Наличие загрязняющих веществ в водах Онежского озера обусловлено, в первую очередь, влиянием деятельности Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината и ряда предприятий ЖКХ, осуществляющих сброс недостаточно-очищенных сточных вод в Кондопожскую губу Онежского озера», — пояснили в управлении.

Ухудшилась ситуация и на Ладоге.

«В связи с развитием хозяйственной деятельности по берегам Ладожского озера в последние годы увеличилось поступление в озеро биогенных веществ, в первую очередь, азота и фосфора, что вызывает ускорение процессов антропогенного эвтрофирования и негативно отражается на качественном состоянии уникальных вод Ладожского озера», — отметили в ведомстве.

Рабочая группа в парламенте Карелии обсудила меры по улучшению экологической ситуации на Онежском и Ладожском озерах. По мнению Невско-Ладожского бассейнового водного управления, для этого требуются меры, в том числе правового регулирования, которые должны быть приняты на федеральном уровне.

«Необходима консолидация усилий представителей органов государственной власти Республики Карелия, территориальных органов федеральных органов власти, органов местного самоуправления, научных организаций и предприятий, а также получение поддержки и активное вовлечение в эту работу представителей федеральных органов государственной власти, заинтересованных регионов Северо-Западного федерального округа», — добавили в управлении.