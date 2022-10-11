Названы причины замедления роста цен в Карелии – рекордного для Северо-Запада

Инфляция в Карелии к началу октября снизилась до 13,4% — это лучший показатель среди регионов Северо-Запада России.

Причины замедления роста цен проанализировали в Национальном банке по Республике Карелия — отделении Северо-Западного главного управления Центробанка РФ.

«Снижение темпов прироста цен в регионе наблюдалось во всех сегментах потребительской корзины. Это произошло благодаря увеличению предложения некоторых товаров и услуг, также на динамику цен повлиял сдержанный потребительский спрос», — говорится в обзоре Нацбанка.

По оценке его аналитиков, хороший урожай и расширение посевных площадей в регионах-поставщиках привели к увеличению в сентябре поставок в Карелию овощей и фруктов. В результате цены на помидоры, лук и яблоки снизились, а картофель и морковь дешевели быстрее, чем годом ранее.

Цены на мясо птицы, свинину и колбасные изделия повышались медленнее, чем в сентябре прошлого года.

«Годовой рост цен на эту продукцию замедлился благодаря нескольким факторам — в частности, увеличились объемы производства мясопродуктов в целом по России, а издержки животноводов сократились вслед за стабилизацией цен на комбикорма», — пояснили в Нацбанке.

Замедление роста цен на легковые автомобили, бытовую технику и электронику объясняется тем, что эти товары пользоваться повышенным спросом. Еще одной причиной стало постепенное налаживание параллельного импорта.

Обрезные доски и древесно-стружечные плиты стали дешевле, чем годом ранее, поскольку из-за внешних ограничений местные производители пиломатериалов все больше своей продукции предлагают на внутреннем рынке. Благодаря этому замедлился и годовой рост цен на мебель, говорится в обзоре.