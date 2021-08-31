Названы продукты, которые помогут утром «встряхнуть» мозг

Что нужно есть на завтрак, чтобы быстрее включаться в работу, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

После продолжительного летнего отдыха организму трудно ежедневно включаться в рабочий ритм и ему нужно помочь, считает кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, настроить утром нервную систему на работу можно с помощью продуманного подбора блюд. Об этом врач рассказала в интервью радио Sputnik.

«На завтрак нужны витамины группы B. Они есть в цельнозерновом и ржаном хлебе. Еще они есть в цельнозерновых кашах. Эти витамины — „допинг“ для всей нервной системы, потому что без витаминов группы B не происходят метаболические процессы. Поэтому это основа завтрака и для детей, и для взрослых», — сказала Елена Соломатина в интервью радио Sputnik.

Также диетолог рекомендовала регулярно есть на завтрак яйца. Они помогут «встряхнуть» мозг и быстрее принимать правильные решения.

«Есть продукты, которые оказывают положительное действие на когнитивные функции мозга. В первую очередь это яйца, особенно желток из них. Желток содержит холин, а это предшественник ацетилхолина. Ацетилхолин, в свою очередь, — это нейромедиатор, который обеспечивает сигнал между нейронами. То есть он отвечает за промежуток между тем, что мы подумали и что произнесли. Он помогает найти нужное слово и вспомнить нужное определение. Поэтому яйца на завтрак будут очень хорошим решением», — посоветовала Елена Соломатина.