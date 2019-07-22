Названы продукты, старящие организм

Специалисты назвали продукты, вызывающие преждевременное старение.

Сахар, в том числе содержащийся в выпечке и десертах, повреждает клетки и замедляет синтез коллагена, который обеспечивает эластичность и упругость кожи. Соль в больших количествах задерживает жидкость в организме, что приводит отекам по всему телу, пишет "Газета.ру" со ссылкой на "МедикФорум".

Энергетики ухудшают состояние кожи лица и портят эмаль. Кофеин в энергетических напитках приводит к аритмии. Кофе, как отдельный напиток, способствует обезвоживанию организма, что может повлиять на образование морщин, раздражений и микротрещин.

Алкоголь помимо старения всего организма ухудшает вид кожи лица – появляются морщины, выступают кровеносные сосуды, лицо становится припухшим.

Баланс Омега-3 и Омега-6, которые замедляют процесс старения, нарушают кукуруза, попкорн и чипсы.

Стоит отказаться от переработанного мяса, добавки в котором взывают воспаление, а также негативно влияют на обмен веществ.