Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
У коттеджного городка в Петрозаводске начали строить детсад (ФОТО) 3
Сегодня 08:05
Умер житель Сегежи, жена которого в соцсети умоляла Минздрав Карелии спасти его 6
Сегодня 09:50
На комбинате в Карелии погиб 19-летний сотрудник 5
Сегодня 15:50
После смерти жителя Сегежи Минздрав Карелии организовал проверку местной больницы 9
Сегодня 13:12
Осужденный за взятки экс-глава Госкомимущества Карелии Денис Косарев вышел из колонии 11
Сегодня 11:37

Названы противопоказанные при коронавирусе лекарства

Новости. Общество
19:40, 13 Января 2021
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
Загрузка...

Доктор медицинских наук из детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффцин назвал лекарственные препараты, от которых следует отказаться при заражении коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на журнал Good Housekeeping.

Специалист призвал перестать принимать противодиарейные препараты с лоперамидом. По его словам, из-за таких медикаментов замедляется работа кишечника, что в свою очередь мешает очищению организма от бактерий и воспаления.

Также Шаффцин порекомендовал отказаться от ингаляторов. Эксперт подчеркнул, что их не стоит использовать, если нет астмы, поскольку они могут навредить сердцу. Он пояснил, что любой препарат, который содержит фенилафрин, опасен при болезнях сердца. Это действующее вещество входит в состав многих назальных спреев. Специалист отметил, что это особенно опасно для людей с повышенным давлением.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о начале разработки аналога лекарства от коронавируса, которым лечился президент США Дональд Трамп. Появление препарата ожидается в конце 2021 года, отметил он. Известно, что Трамп принимал экспериментальную сыворотку на основе антител.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.01.2021, 11:06
Супер-техника брошена на поиски мальчика, после пропажи которого в Карелии возбудили дело об убийстве
06.01.2021, 13:07
В новом районе Петрозаводска течет речка из дерьма (ФОТО, ВИДЕО)
07.01.2021, 14:34
Магазины вместо спортзалов продолжают открываться в физкультурном центре "Ягуар" в Петрозаводске (ФОТО)
08.01.2021, 08:54
Парфенчиков продлил каникулы для младшеклассников и "дистант" для остальных учащихся
13.01.2021, 12:30
Уволился молодой директор, со скандалом назначенный на пост руководителя школы №43 в Петрозаводске
11.01.2021, 16:25
Минздрав Карелии услышал мольбу жительницы Сегежи и пришел на помощь

Аналитика

12.01.2021 16:23
Капитал
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
Депутаты предпочли обойтись без "пертурбаций" с бюджетом 3
12.01.2021 16:20
"Город у воды" начнется со школы
12.01.2021 12:10
Общественному оку закрывают веки 1
11.01.2021 16:05
Особенный 2020-й: итоги года с Элиссаном Шандаловичем
04.01.2021 10:30
Вся аналитика

Чтиво

11.01.2021 11:50
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 7
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»