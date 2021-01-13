Названы противопоказанные при коронавирусе лекарства

Доктор медицинских наук из детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффцин назвал лекарственные препараты, от которых следует отказаться при заражении коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на журнал Good Housekeeping.

Специалист призвал перестать принимать противодиарейные препараты с лоперамидом. По его словам, из-за таких медикаментов замедляется работа кишечника, что в свою очередь мешает очищению организма от бактерий и воспаления.

Также Шаффцин порекомендовал отказаться от ингаляторов. Эксперт подчеркнул, что их не стоит использовать, если нет астмы, поскольку они могут навредить сердцу. Он пояснил, что любой препарат, который содержит фенилафрин, опасен при болезнях сердца. Это действующее вещество входит в состав многих назальных спреев. Специалист отметил, что это особенно опасно для людей с повышенным давлением.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о начале разработки аналога лекарства от коронавируса, которым лечился президент США Дональд Трамп. Появление препарата ожидается в конце 2021 года, отметил он. Известно, что Трамп принимал экспериментальную сыворотку на основе антител.