Названы распространенные ошибки при приготовлении пищи в микроволновке

Стали известны наиболее распространенные ошибки при приготовлении пищи в микроволновой печи.

Американское издание Insider перечислило наиболее распространенные ошибки при приготовлении пищи в микроволновой печи, передает РИА Новости.

Как пишет издание, правильное использование этого устройства может оказаться "удивительно сложным".

Так, распространенной ошибкой является одновременный нагрев на тарелке разных видов еды. В этом случае некоторые продукты будут нагреты слишком сильно, в то время как другие останутся недоготовленными. Готовить или разогревать разные виды пищи следует по отдельности.

Еще одна ошибка – игнорирование необходимости перемешивать или переворачивать продукты во время нагрева. Это приводит к тому, что пища прогревается неравномерно.

Чревато ожогами нагревание воды в гладких стеклянных стаканах, продолжает издание. Вода при нагреве должна соприкасаться с неровной поверхностью, чтобы образовать пузырьки и закипеть, однако гладкое стекло не дает этого сделать.

Использование в микроволновой печи посуды из неподходящего материала, такого как пенополистирол, может приводить к выделению вредных химических элементов, предупреждает Insider.

Распространенной ошибкой при приготовлении пищи в микроволновке является и отказ от использования термощупов, так как это не позволяет контролировать внутреннюю температуру продуктов.

Как пишет издание, включение микроволновой печи без чего-либо внутри на продолжительное время потенциально может привести к пожару из-за особенностей действия микроволн.

К неприятным последствиям может привести приготовление в микроволновке острых перцев. Нагретый таким образом перец может выделять пары с капсаицином, которые могут вызвать раздражение при контакте со слизистыми.

Не самой лучшей идеей является размораживание в микроволновой печи замороженных фруктов или ягод, пишет Insider. Также не следует готовить с помощью нее вареные яйца. Еще одной распространенной ошибкой является добавление в пищу, которую готовят в микроволновке, масла, так как это действие может негативно сказаться на вкусе блюда.