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Названы регионы России с наименьшими темпами роста случаев COVID-19

Новости. Общество
11:42, 06 Августа 2020
фото: © Сергей Карпухин/ТАСС
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Общее число заболевших коронавирусом составило 871894 человека, сообщили в оперштабе РФ по борьбе с распространением COVID-19.

Число заразившихся ковидом в России за сутки увеличилось на 5267.

За время пандемии в России выздоровели 676357 пациентов, за сутки выписаны по выздоровлению 7331человек.

Летальных случаев за все время – 14606, за минувшие сутки – 116.

За сутки количество инфицированных практически не выросло в Подмосковье, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

Суточный прирост новых случаев COVID-19 там составил 0,2 процента.

Напомним, по состоянию на 6 августа в Карелии зафиксировано 2507 случаев коронавируса. Скончался 69-летний житель Кондопоги. Это 19–й летальный исход с начала эпидемии в республике.

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