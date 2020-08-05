Названы регионы России с наименьшими темпами роста случаев COVID-19

Общее число заболевших коронавирусом составило 871894 человека, сообщили в оперштабе РФ по борьбе с распространением COVID-19.

Число заразившихся ковидом в России за сутки увеличилось на 5267.

За время пандемии в России выздоровели 676357 пациентов, за сутки выписаны по выздоровлению 7331человек.

Летальных случаев за все время – 14606, за минувшие сутки – 116.

За сутки количество инфицированных практически не выросло в Подмосковье, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

Суточный прирост новых случаев COVID-19 там составил 0,2 процента.

Напомним, по состоянию на 6 августа в Карелии зафиксировано 2507 случаев коронавируса. Скончался 69-летний житель Кондопоги. Это 19–й летальный исход с начала эпидемии в республике.