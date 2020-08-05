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В Карелии зафиксирована еще одна смерть пациента с COVID-19

Новости. Общество
09:10, 06 Августа 2020
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС
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Скончался 69-летний житель Кондопоги, имевший хронические заболевания, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

Это 19–й летальный исход с начала эпидемии в Карелии.

Кондопожанин находился в ковид–отделении для нуждающихся в хирургической помощи пациентов, которое создано на базе роддома им. К.А.Гуткина в Петрозаводске.

Мужчину спасти не удалось. У него выявили COVID–19.

Подтвержден 41 новый случай: в Петрозаводске – 22, в Костомукше – 3, в Прионежском районе 2 (поселок Кварцитный и СНТ "Ветеран–1"), в Лоухском районе – 7 (поселок Плотина – 5, поселок Энгозеро – 1, Лоухи – 1), в Кондопоге – 2, в Пряжинском районе – 5 (поселок Чална).

Всего инфицированных – 2507.

Выздоровели еще 34 человека: в Петрозаводске – 18, в Медвежьегорском районе – 3, в Лоухском районе – 4, в Кондпожском районе – 2, в Костомукше – 1, в Прионежском районе – 1, в Суоярвском районе – 3. Также выписаны еще два работника подрядной организации, которая строит распределительную подстанцию 330 кВ "Ондский".

Всего выздоровели 1700.

На самокарантине находятся 844 человек (+16 за сутки).

В обсерваторе пребывают два человека (-8 за сутки).

Проведено 120385 исследований (+1103 за сутки).

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 408,3 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,4 раза выше и составляет 590,6 случая, по Северо–Западу – 583,4.

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