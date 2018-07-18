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Новости. Общество
20:40, 18 Июля 2018

Названы регионы с самой высокой заболеваемостью ВИЧ

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Более чем в трети субъектов РФ, где проживает 49,5% россиян, поражённость инфекцией считается высокой.

За последний год в России умерли более 276 тысяч больных ВИЧ-инфекцией, ещё около миллиона человек живут в стране с таким диагнозом. Данные о количестве заражённых и регионах с наибольшим их числом приводит Роспотребнадзор.

По данным ведомства, в России наметилась определённая тенденция к снижению критических показателей заболеваемости ВИЧ, однако среднероссийская эпидемиологическая ситуация остаётся напряжённой. Более чем в трети субъектов РФ, где проживает 49,5% россиян, поражённость инфекцией считается высокой — более 0,5% населения.

Самая высокая заболеваемость зафиксирована в Свердловской, Иркутской и Кемеровской областях, где с этим диагнозом живёт более 1,7 тысяч человек на 100 тысяч населения. При этом наиболее подверженной поражению ВИЧ-инфекцией категорией оказались мужчины от 35 до 39 лет (около 3,3%). Среди женщин данного возраста показатель составляет 1,6%.

Специалисты предупреждают, что передача вируса чаще происходит среди групп населения, которые не считаются уязвимыми. Так, более половины случаев заражения ВИЧ — 53,5% — связаны с гетеросексуальными контактами. В ведомстве обратили внимание и на снижение показателей заболеваемости. Так, если в 2011–2015 годах ежегодный прирост инфицированных составлял в среднем 10%, то в 2016 году — 4,1%, а в 2017 году — всего 2,2%, пишет "Лайф".

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