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Названы российские регионы с самыми большими и маленькими пенсиями

Новости. Общество
20:30, 02 Июля 2021
фото: © ТАСС / Александр Некрасов

Минтруда назвало регионы России с самыми высокими страховыми пенсиями по старости.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей в России в 2020 году, проведенного ведомством. Материал взят с интернет-издания «Лента.ру».

Как и в прошлом году, рейтинг возглавил Чукотский автономный округ, пенсионеры которого получают 27 258,63 тысяч рублей. В топ-4 также вошли Ненецкий автономный округ (24 399,89 рубля), Камчатский край (23 435,97 рубля) и Магаданская область (23 442,32 рубля).

Самые маленькие пенсии в России получают жители Дагестана (12,9 тысяч рублей), Калмыкии (13,5 тысяч рублей) и Кабардино-Балкарии (12,7 тысяч)

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