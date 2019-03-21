Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
21:05, 21 Марта 2019
фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Названы самые качественные продукты в России

Загрузка...

Глава Роскачества Максим Протасов назвал самые качественные продукты в России, которые исследовало ведомство.

По словам Протасова, одним из наиболее высококачественных отечественных товаров являются соки и морсы. Чиновник отметил, что в 95% такой продукции совсем не было добавок и консервантов, сообщает РИА Новости.

Также глава Роскачества подчеркнул, что Россия может стать одним из мировых лидеров по экспорту растительного масла, которое является абсолютным "натурпродуктом". Кроме того, высокие показатели качества демонстрирует ряд товаров молочной продукции.

Протасов добавил, что при проверке были отмечены хорошие результаты по куриному мясу и меду, где антибиотики были найдены менее чем в 10 и 21 процентах соответственно.

"Сейчас мы работаем над стандартами, сводящими к минимуму содержание антибиотиков в продуктах", - рассказал Протасов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.03.2019, 19:10
Егор Крид попал в гей-скандал
18.03.2019, 12:32
Никто, кроме нас
17.03.2019, 15:22
ФОТО: Сотни жителей Петрозаводска выстроились в очередь за почти халявной пиццей
16.03.2019, 12:08
В подъезде жилого дома в Петрозаводске обнаружен труп мужчины
18.03.2019, 19:10
Опубликован рейтинг лидеров "Евровидения-2019"
18.03.2019, 11:35
Родители погибших на Сямозере детей прокомментировали приговор виновным в трагедии в детском лагере

Аналитика

20.03.2019 16:21
Обществоведение
"Под ответственность попадают все" 2
Руководитель Юридической службы по защите прав журналистов и блогеров прокомментировала законы об ответственности за "явное неуважение к власти и обществу", выраженное в "неприличной форме".
Кэшбэк как новая "фишка" мобильной связи
20.03.2019 10:10
"Они виноваты и с этим будут жить" 4
18.03.2019 14:08
Зачем нужны губернаторы?
18.03.2019 13:40
Воздушные замки 9
13.03.2019 11:53
Вся аналитика

Чтиво

19.03.2019 14:09
Личное мнение
Из жизни фруктов 3
Как советская экранизация итальянских сказок становится в России социально-политической реальностью.
Никто, кроме нас 1
18.03.2019 12:32
Приспособление во всем 13
11.03.2019 11:04
Символ прошлого 11
06.03.2019 13:45
архив чтиво

Медиа

Пожарные Карелии показали, как разобрать автомобиль после ДТП
Сегодня 16:46
все фото и видео

Опрос

Если бы парламентские выборы состоялись в этом году, за какую партию вы бы проголосовали?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»