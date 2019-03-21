Названы самые качественные продукты в России

Глава Роскачества Максим Протасов назвал самые качественные продукты в России, которые исследовало ведомство.

По словам Протасова, одним из наиболее высококачественных отечественных товаров являются соки и морсы. Чиновник отметил, что в 95% такой продукции совсем не было добавок и консервантов, сообщает РИА Новости.

Также глава Роскачества подчеркнул, что Россия может стать одним из мировых лидеров по экспорту растительного масла, которое является абсолютным "натурпродуктом". Кроме того, высокие показатели качества демонстрирует ряд товаров молочной продукции.

Протасов добавил, что при проверке были отмечены хорошие результаты по куриному мясу и меду, где антибиотики были найдены менее чем в 10 и 21 процентах соответственно.

"Сейчас мы работаем над стандартами, сводящими к минимуму содержание антибиотиков в продуктах", - рассказал Протасов.