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Новости. Общество
20:40, 05 Августа 2019
фото: pixabay.com / Free-Photos

Названы самые опасные продукты, которые люди принимают в пищу

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Роспотребнадзор назвал самые опасные продукты для возникновения инфекционных болезней.

Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекционных болезней являются салаты, кондитерские изделия с кремом, шаурма, котлеты, паштеты и студень, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

"Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (в первую очередь, заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленного мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и др. На поверхности плохо промытых фруктов и овощей могут оставаться возбудители инфекционных болезней, в частности, вирусных инфекций", — говорится в сообщении.

Данные блюда Роспотребнадзор рекомендует готовить дома и в небольшом количестве, чтобы не хранить их остатки более суток. В случае покупки мяса или полуфабрикатов в магазине их необходимо подвергнуть повторной термической обработке. Скоропортящиеся пирожные и торты с кремом нужно хранить в холодильнике.

"Во время приготовления пищи в домашних условиях необходимо соблюдать ряд правил: тщательно мыть руки перед началом приготовления пищи и после контакта с сырой продукцией, использовать отдельные разделочные доски и ножи – для “сырого” и “готового”, тщательно промывать (с обработкой кипятком) зелень, овощи и фрукты, не готовить заблаговременно (более суток) рубленное мясо, в холодильнике стараться не помещать на одну полку готовые блюда и сырое мясо и рыбу», — отмечают в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напоминают, что с продуктами питания могут передаваться возбудители сальмонеллезов, кампилобактериозов, иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатита А и других болезней.

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Комментарии

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однозначно
2019-08-05 21:00:27
Полная фигня. Нынешний майонез настолько безопасен и длителен в хранении, что им можно ржавые гайки отворачивать. Нефиг оливье из просрочки в магазинах покупать. А насчет сальмонеллеза, так крем для кондитерских изделий не из вареных яиц делают. Риск благородное дело
Гость
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