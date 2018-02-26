Названы самые популярные иномарки в России

Аналитическое агентство "Автостат" составило топ-10 самых распространенных иномарок в России.

На первом месте расположился Ford Focus.

"По состоянию на 1 января 2018 года в нашей стране насчитывалось 715 тыс. экземпляров этой модели", - отмечают исследователи.

Второе место в рейтинге принадлежит Toyota Corolla c результатом 699 тыс. единиц.

На третьей позиции расположился Hyundai Solaris, показатель которого достиг 674,2 тыс. автомобилей.

Замыкают первую пятерку KIA Rio (653,7 тыс. шт.) и Renault Logan (639 тыс. шт.).

В топ-10 также попали: Chevrolet Niva, Daewoo Nexia, Volkswagen Polo, Toyota Camry и Volkswagen Passat.

"Всего в России на начало 2018 года суммарно числилось около 26 млн иномарок. Это соответствует 61% от всего объема российского парка легковых автомобилей", - отмечает издание.