Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
18:00, 26 Февраля 2018

Названы самые популярные иномарки в России

По теме

Ученые: Секс может стать бесполезным из-за процесса эволюции
26.02.18 23:30
ФОТО: Силовики перекрыли центр Петрозаводска
26.02.18 21:38
В Сети обсуждают располневшую Леру Кудрявцеву
26.02.18 21:30
Все новости
Загрузка...

Аналитическое агентство "Автостат" составило топ-10 самых распространенных иномарок в России.

На первом месте расположился Ford Focus.

"По состоянию на 1 января 2018 года в нашей стране насчитывалось 715 тыс. экземпляров этой модели", - отмечают исследователи.

Второе место в рейтинге принадлежит Toyota Corolla c результатом 699 тыс. единиц.

На третьей позиции расположился Hyundai Solaris, показатель которого достиг 674,2 тыс. автомобилей.

Замыкают первую пятерку KIA Rio (653,7 тыс. шт.) и Renault Logan (639 тыс. шт.).

В топ-10 также попали: Chevrolet Niva, Daewoo Nexia, Volkswagen Polo, Toyota Camry и Volkswagen Passat.

"Всего в России на начало 2018 года суммарно числилось около 26 млн иномарок. Это соответствует 61% от всего объема российского парка легковых автомобилей", - отмечает издание.

По теме

Ученые: Секс может стать бесполезным из-за процесса эволюции
26.02.18 23:30
ФОТО: Силовики перекрыли центр Петрозаводска
26.02.18 21:38
В Сети обсуждают располневшую Леру Кудрявцеву
26.02.18 21:30
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.02.2018, 10:47
Вместо обещанного нового гипермаркета "Лента" в Петрозаводске появится супермаркет другой сети
25.02.2018, 13:41
ВИДЕО: Жесткое ДТП случилось в центре Петрозаводска
22.02.2018, 09:03
Оранжевый уровень опасности объявлен в Карелии из-за морозов
24.02.2018, 13:12
В Карелии погиб пассажир самодельного транспортного средства
21.02.2018, 13:06
ОПРОС: За кого бы вы проголосовали, если бы выборы президента РФ прошли в ближайшее воскресенье?
22.02.2018, 07:25
В Петрозаводске попавшую под машину девочку врачи оставили сидеть на скамейке с охранником в травмпункте

Аналитика

26.02.2018 13:16
Обществоведение
"Мы живем как после войны" 5
Пудожский район – отличная зарисовка на тему, как великая Россия "встает с колен".
В погоне за явкой 3
26.02.2018 12:52
"Депутат должен быть контролером" 1
26.02.2018 11:27
"Ниже пояса не бить и не лизать" 9
20.02.2018 15:04
Своя изюминка 10
20.02.2018 14:33
Вся аналитика

Медиа

В Петрозаводске прошел митинг памяти Немцова
26.02.2018 11:28
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»