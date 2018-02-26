Названы самые популярные иномарки в России

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Аналитическое агентство "Автостат" составило топ-10 самых распространенных иномарок в России.
На первом месте расположился Ford Focus.
"По состоянию на 1 января 2018 года в нашей стране насчитывалось 715 тыс. экземпляров этой модели", - отмечают исследователи.
Второе место в рейтинге принадлежит Toyota Corolla c результатом 699 тыс. единиц.
На третьей позиции расположился Hyundai Solaris, показатель которого достиг 674,2 тыс. автомобилей.
Замыкают первую пятерку KIA Rio (653,7 тыс. шт.) и Renault Logan (639 тыс. шт.).
В топ-10 также попали: Chevrolet Niva, Daewoo Nexia, Volkswagen Polo, Toyota Camry и Volkswagen Passat.
"Всего в России на начало 2018 года суммарно числилось около 26 млн иномарок. Это соответствует 61% от всего объема российского парка легковых автомобилей", - отмечает издание.
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