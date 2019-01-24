Названы самые популярные продукты в России этой зимой

Новости по теме
Загрузка...
Самым популярным в России продуктом в декабре и январе стали мандарины.
В декабре чаще всего также покупали такие продукты, как мясо курицы, алкогольные напитки, табачные изделия, сыр, яйца, пивные напитки, яблоки, колбасы и сосиски. В январе – бананы, мясо птицы, сосиски, пивные напитки, табачные изделия, яйца, сахар, хлеб и мясные полуфабрикаты, пишет RT.
Отмечается, что в декабре в сегменте продуктовых магазинов у дома средний чек составил 340-350 рублей (310-320 рублей в январе). В гипермаркетах – 1230-1240 рублей (1010-1030 рублей в январе).
Средний чек в сетевых супермаркетах как в декабре, так и в январе составил 370-380 рублей.
В статистике собрана информация за декабрь и период с 1 по 22 января.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
17.01.2019, 06:40
23.01.2019, 16:16
21.01.2019, 10:37
20.01.2019, 19:40
17.01.2019, 11:07
21.01.2019, 08:42
Аналитика
Сегодня 13:29
Обществоведение
Признавший вину в получении взяток экс-председатель комитета по управлению госимуществом Карелии Денис Косарев рассказал, на что потратил деньги и чем собирается заниматься в дальнейшем.
23.01.2019 15:10
22.01.2019 12:44
22.01.2019 11:20
18.01.2019 14:35
Чтиво
Сегодня 13:44
Личное мнение
Карельские чиновники готовы потратить более 200 миллионов рублей на ремонт административных зданий к 100-летию республики и переоборудование правительственной столовой под ситуационный центр.
22.01.2019 12:32
21.01.2019 16:38
16.01.2019 16:00
Медиа
Сегодня 13:09
Опрос
Ощутили ли вы рост цен в новом году?
Комментарии