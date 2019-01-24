Названы самые популярные продукты в России этой зимой

Самым популярным в России продуктом в декабре и январе стали мандарины.

В декабре чаще всего также покупали такие продукты, как мясо курицы, алкогольные напитки, табачные изделия, сыр, яйца, пивные напитки, яблоки, колбасы и сосиски. В январе – бананы, мясо птицы, сосиски, пивные напитки, табачные изделия, яйца, сахар, хлеб и мясные полуфабрикаты, пишет RT.

Отмечается, что в декабре в сегменте продуктовых магазинов у дома средний чек составил 340-350 рублей (310-320 рублей в январе). В гипермаркетах – 1230-1240 рублей (1010-1030 рублей в январе).

Средний чек в сетевых супермаркетах как в декабре, так и в январе составил 370-380 рублей.

В статистике собрана информация за декабрь и период с 1 по 22 января.