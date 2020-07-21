Названы самые популярные смартфоны среди жителей Карелии

Карелия, Россия – ПАО "МТС", ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, проанализировала продажи смартфонов в первом полугодии 2020 года.

Основные выводы, к которым пришли эксперты МТС:

В апреле и мае в связи с режимом самоизоляции было зафиксировано снижение спроса на гаджеты, но уже в июне показатели вернулись к "докоронавирусным" значениям. В Карелии за первое полугодие продали на 5% смартфонов больше, чем за аналогичный период в 2019 году.

В июне даже отметился резкий рост продаж смартфонов, по сравнению с июнем 2019 года. Это связано сразу с несколькими важными факторами: долгожданное открытие торговых центров, покупки, которые были отложены до "лучших" времен, а также снижение трат жителей Республики на отдых. Аналитики МТС Банка отметили, что в июне россияне потратили в 2,5 раза меньше денег на путешествия, чем год назад. Сэкономленные средства многие потратили на покупку новых гаджетов.

Средняя стоимость, которую жители Карелии готовы потратить на смартфон – во втором полугодии 2020 почти не изменилась и держится в районе 13 тысяч рублей. За эту цену вполне можно купить практичный смартфон, с большим экраном, интересным дизайном и неплохой камерой.

В Карелии стали реже покупать смартфоны в кредит, делая выбор в пользу доступных моделей смартфонов, которые можно купить за собственные деньги без длительных накоплений и без участия банка. Так, по оценке аналитиков МТС, с апреля по июнь текущего года количество выданных кредитов на смартфоны снизилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Модели от Huawei – самые популярные среди жителей Петрозаводска. Топ-5 смартфонов выглядит следующим образом:

Huawei Honor 8A

Huawei Honor 7A

Huawei Honor 10 Lite

Huawei Honor 10i

Samsung A515 Galaxy A51

Фото: МТС