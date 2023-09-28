Названы самые популярные в России подержанные иномарки

В 2023 году россияне выбирали 4 марки иностранных автомобилей с пробегом.

В 2023 году на российском рынке подержанных автомобилей самыми популярными моделями в массовом сегменте стали машины Kia, Hyundai, Skoda и Nissan. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по продажам автомобилей с пробегом группы компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов.

«В массовом сегменте остаются востребованными модели Kia Rio, Kia Sportage, Hyundai Solaris, Skoda Octavia, Skoda Rapid, Nissan X-Trail и другие. Если говорить о премиум-сегменте, то наиболее популярными автомобилями являются модели брендов Mercedes-Benz, BMW (X5, X6, X3), Audi Q7 и Porsche Cayenne», — сказал Желобов.

По словам собеседника, в России продажи автомобилей с пробегом приблизительно в восемь раз превышают объемы продаж новых машин. Кроме того, на рынке актуален дефицит ликвидных автомобилей в хорошем состоянии (от одного до трех лет использования). Эти модели поступают в дилерские центры по программе trade-in при покупке клиентами новых китайских автомобилей, отметил он.