Названы самые прибыльные и убыточные виды бизнеса в Карелии

Пищепром и гостиничный бизнес оказались наименее прибыльными видами бизнеса в Карелии — в этих сферах больше всего убыточных предприятий.

Такой вывод следует из данных Карелиястата за последние 5 лет.

В гостиничном бизнесе доля убыточных компаний составляет 100%, а в производстве пищевых продуктов — 72,7%. На третьем месте — деятельность сухопутного пассажирского транспорта. В этой сфере убыточны 66,7% предприятий.

Самые прибыльные виды бизнеса, согласно официальной статистике, это производство бумаги и бумажных изделий, а также разработка компьютерного программного обеспечения и консультационные услуги в данной области. В этих сферах доля убыточных компаний составляет, соответственно, 16,7% и 25%.

В целом доля убыточных компаний в Карелии за 5 лет сократилась. В 2017 году этот показатель составлял 43,9%, а в 2021 — 38,6%.