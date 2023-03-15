Названы самые травмоопасные для россиян курорты

Страховщики назвали курорты, где российские туристы чаще всего обращались к врачам в 2022 году.

В период отпусков в 2022 году российские туристы наиболее часто обращались к врачам на египетских, отечественных и турецких курортах, в частности в Хургаде, Адлере и Аланье. Об этом стало известно из исследования Страхового Дома ВСК, результаты которого поступили «Ленте.ру».

Наиболее травмоопасными стали курорты Турции — именно на них пришлось 29 процентов всех обращений россиян. Проблемы со здоровьем у путешественников возникали в основном в четырех турецких городах — в Аланье (25 процентов), Белеке (19,2 процента), Кемере (21,6 процента) и Сиде (17,2 процента).

Немного реже отдыхающие из России обращались к докторам в Египте — 27,4 процента. Концентрация всех травм и заболеваний туристов пришлась на два популярных местных курорта — Хургаду (59,8 процента) и Шарм-эш-Шейх (39 процентов). Причем первый город стал самым травмоопасным для соотечественников не только в Египте, но и во всем мире.

Третья строчка в антирейтинге отошла России. Почти 22 процента обращавшихся за медпомощью отечественных туристов делали это в поездках по стране. Абсолютное большинство проблем приключалось с путешественниками на черноморском побережье — в Адлере (72,7 процента).

Значительно меньшее число россиян обращались к медикам в Таиланде (5,7 процента), Абхазии (4,1 процента), ОАЭ (3,8 процента) и Индии (3,7 процента). На страны Европейского союза пришлись лишь 1,1 процента всех жалоб отдыхающих на здоровье.