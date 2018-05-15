Названы самые угоняемые в России машины

Чаще всего в первом квартале 2018 года угоняют автомобили марок Hyundai, Toyota и KIA.

Это стало известно в результате опроса российских страховых компаний, сообщает "Лайф" со ссылкой на РИА "Новости".

Помимо представителей азиатского автопрома угонщиков в этом году интересуют Ford и Lexus, а также Mercedes-Benz, Peugeot, Renault, Nissan и Mitsubishi.

Что касается конкретных моделей, то наиболее угоняемыми оказались Hyundai Solaris, Hyundai IX35, Hyundai Santa Fe, Toyota Camry, Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser, KIA Rio, KIA Sportage, KIA Quoris, KIA Optima, Ford Explorer, Ford Kuga, Ford Focus, Lexus LX, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi ASX, Renault Fluence, Peugeot 408, а также Nissan Terrano.

По словам специалистов, все эти модели широко распространены и пользуются высоким спросом на вторичных рынках. Кроме того, востребованы и их запчасти.

Автомобили премиального класса, объясняют страховщики, угоняются с целью перепродажи в другие регионы. Чаще всего - транзитом через Казахстан в страны Средней Азии. Другим распространенным направлением является Европа, куда автомобили попадают через Белоруссию и Литву.