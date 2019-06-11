Названы самые востребованные специалисты в Карелии

Аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter Северо-Запада проанализировали заработные платы и конкуренцию за вакансии разнорабочих - одних из самых востребованных специалистов в Карелии.

Судя по предложениям работодателей, размещенных на портале hh.ru в период с января по июнь 2019 года, разнорабочие в Карелии могут рассчитывать на зарплату, в среднем, 32 тыс. рублей в месяц. Она была такой же в прошлом году, а в 2017 разнорабочим предлагали меньше - в среднем, 30 тыс. рублей в месяц.

На эти вакансии в Карелии высокая конкуренция – в среднем, 8 претендентов на одно рабочее место.

Какие навыки должны быть у разнорабочего, чтобы он интересен был работодателю, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".