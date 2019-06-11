Названы самые востребованные специалисты в Карелии

Новости по теме
Загрузка...
Аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter Северо-Запада проанализировали заработные платы и конкуренцию за вакансии разнорабочих - одних из самых востребованных специалистов в Карелии.
Судя по предложениям работодателей, размещенных на портале hh.ru в период с января по июнь 2019 года, разнорабочие в Карелии могут рассчитывать на зарплату, в среднем, 32 тыс. рублей в месяц. Она была такой же в прошлом году, а в 2017 разнорабочим предлагали меньше - в среднем, 30 тыс. рублей в месяц.
На эти вакансии в Карелии высокая конкуренция – в среднем, 8 претендентов на одно рабочее место.
Какие навыки должны быть у разнорабочего, чтобы он интересен был работодателю, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
09.06.2019, 09:30
05.06.2019, 14:54
05.06.2019, 11:19
08.06.2019, 18:30
06.06.2019, 15:23
08.06.2019, 15:17
Аналитика
10.06.2019 11:20
Обществоведение
История о том, как бывший коммунистический руководитель Карелии спас карелов от депортации, выдумана самим партийным вождем?
10.06.2019 09:35
07.06.2019 17:39
07.06.2019 11:54
06.06.2019 13:09
Чтиво
10.06.2019 15:50
Личное мнение
Администрация Петрозаводска готова снести памятный знак вместе с Аллеей городов-побратимов ради типовой колонны?
10.06.2019 09:39
05.06.2019 12:44
05.06.2019 11:40
Медиа
03.06.2019 10:47
Комментарии