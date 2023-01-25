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Названы самые недорогие курорты для отдыха в феврале

Новости. Общество
20:30, 01 Февраля 2023
фото: © Наталья Селиверстова / РИА Новости

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Эксперты АТОР перечислили курорты для отдыха в феврале дешевле 100 тысяч рублей на двоих.

Во второй половине февраля самыми дешевыми пляжными направлениями оказались Египет, ОАЭ и Индия. Привлекательные по цене предложения десятидневных туров с отправлением в период с 13 по 16 февраля на двоих назвали эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР). Об этом пишет «Лента.ру».

Согласно данным федеральной сети турагентств «1001 Тур», лидером среди зарубежных пляжных направлений по минимальной стоимости турпакетов занял Египет, куда отправиться на отдых можно за 94,2 тысячи рублей на двоих с питанием по системе «все включено». Также в диапазон стоимости до 100 тысяч рублей вошли Объединенные Арабские Эмираты — путевка обойдется в 99,6 тысячи рублей, питание на базе завтраков.

Отдохнуть на Гоа в Индии выйдет в 130,7 тысячи рублей, дороже стоят курорты Шри-Ланки и Катара — от 171 и 173 тысяч рублей. В категории от 170 до 200 тысяч рублей оказались Таиланд и Венесуэла. Больше всего придется заплатить за отпуск на Кубе, Мальдивах и Сейшелах. Стоимость туров — 202, 204 и 262 тысячи рублей на двоих соответственно.

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