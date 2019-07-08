Названы смертельно опасные трассы Карелии

С начала года на трех трассах в Карелии погиб 21 человек, сообщили в ГИБДД Карелии.

Число погибших участников движения на дорогах федерального значения возросло на треть – с 17 до 23 человек.

Одной из самых аварийных является автодорога "Кола", где в каждом третьем учетном ДТП есть погибшие (в 47 ДТП – 15 погибших и 58 раненых).

На автодороге "Сортавала" в 16 ДТП погибли 5 человек и 23 травмированы.

В два раза увеличилось количество ДТП (с 5 до 10) на автодороге Вологда–Медвежьегорск: пострадали16 человек, один погиб (за тот же период прошлого года было 6 пострадавших, без погибших).

За 6 месяцев 2019 года на дорогах Карелии произошло 319 ДТП, в которых погибли 29 человек и 414 участников движения получили травмы различной степени тяжести.

В населенных пунктах дорожно-транспортные происшествия происходят наиболее часто – в 177 ДТП 222 человека получили различные ранения, один погиб.

На региональных дорогах в 54 ДТП погибли 5 человек и 75 были травмированы.