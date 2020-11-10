Названы сроки строительства двух домов для расселения аварийного жилья в райцентре в Карелии

Сдача в эксплуатацию двух многоквартирных домов для расселения аварийного жилья в Кондопоге запланирована на 2021 год.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Карелии после визита на стройплощадку главы республики Артура Парфенчикова.

Два дома на 80 квартир каждый будут построены на бульваре Юности. Готов фундамент одного из зданий, в ближайшие дни начнется монтаж цокольного этажа.

Одновременно ведется устройство котлована под второй дом и строительство коммуникаций для подключения зданий к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Ввод в эксплуатацию первого дома планируется к концу лета следующего года, второй построят позже, но тоже в 2021 году.

Новоселы смогут переехать в конце 2021 − начале 2022 года, сообщили в правительстве.

Застройщиком является ЗАО "Строительное предприятие № 1", о котором в правительстве говорят, что оно давно зарекомендовало себя на рынке строительства жилья в республике.