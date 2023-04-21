Названы сроки выплаты в июне пенсий и пособий в Карелии

Пенсию наличными можно получить только на почте.

В карельском отделении Социального фонда рассказали, в какие сроки будут перечисляться пособия и пенсии в июне 2023 года.



С этого года все выплаты идут через СФР, который ранее объединил Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.



Новая структура решила унифицировать графики различных выплат по всей стране. Кроме того, соцработники больше не разносят пенсию наличными.



В «натуральном» виде ее можно получить только на почте. График выплат на июнь публикует проект «Жизнь и кошелек».