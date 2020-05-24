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Названы суммы страховых выплат медикам, заразившимся коронавирусом

Новости. Общество
16:19, 25 Мая 2020
фото: Муса Салгереев / ТАСС
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Медработникам и водителям скорой помощи предоставляются дополнительные страховые гарантии в размере 68811 рублей на случай заражения коронавирусной инфекцией при исполнении должностных обязанностей.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

"В случае временной нетрудоспособности в связи с заболеванием, вызванным лабораторно подтверждённым коронавирусом COVID-19, включённым в перечень, утверждённый распоряжением правительства РФ N1272-р от 15.05.2020, медики получают единовременную страховую выплату в размере 68 811 руб. Среди таких заболеваний - острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, вирусные пневмонии и ряд других", — говорится в сообщении.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-05-25 17:46:12
Свалили всё в кучу и CJVID-19,и вирусную пневмонию, и ОРВИ верхних дыхательных путей. Попробуй разберись в таких мутных распоряжениях!
новый
2020-05-25 16:50:40
Предателям и итальянским бастовальщикам не давать.
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