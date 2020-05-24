Названы суммы страховых выплат медикам, заразившимся коронавирусом

Медработникам и водителям скорой помощи предоставляются дополнительные страховые гарантии в размере 68811 рублей на случай заражения коронавирусной инфекцией при исполнении должностных обязанностей.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

"В случае временной нетрудоспособности в связи с заболеванием, вызванным лабораторно подтверждённым коронавирусом COVID-19, включённым в перечень, утверждённый распоряжением правительства РФ N1272-р от 15.05.2020, медики получают единовременную страховую выплату в размере 68 811 руб. Среди таких заболеваний - острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, вирусные пневмонии и ряд других", — говорится в сообщении. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".