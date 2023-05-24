Реклама

Жилой комплекс с видовыми квартирами на Онежское озеро строят всего в 10 минутах от центра Петрозаводска
24.05.2023 15:43
Новый жилой комплекс построят в Петрозаводске рядом с поликлиникой и бассейном
02.06.2023 15:19

Названы ускоряющие старение продукты

Новости. Общество
00:10, 08 Июня 2023
фото: Freepik

Новости партнеров

Эндокринолог назвала несколько видов продуктов, ускоряющих процесс старения.

Преждевременному старению способствуют разные факторы, в том числе употребление определенных продуктов. В частности, это мучные и хлебобулочные изделия, продукты с большим количеством сахара и соли, рафинированные крупы и колбасные изделия, рассказала «Известиям» 7 июня врач-эндокринолог, врач-диетолог высшей категории «СМ-Клиника» Эльвина Бинатова.

«Мучные и хлебобулочные изделия готовят из белой муки. Попадая в организм, она превращается в глюкозу, избыток которой негативно влияет на состояние кожи. Поэтому регулярное употребление мучных изделий (с добавлением сахара или без) способствует преждевременному старению», — рассказала Бинатова.

Также, по ее словам, опасным в этом плане является сахар, а точнее, его чрезмерное употребление. Соответственно, сладости, любые газированные напитки и пакетированные соки могут оказать негативное влияние на кожу. Эти продукты можно заменить, например, на натуральный шоколад, а напитки — на травяные чаи и ягодные морсы.

«Употребление соленых и маринованных продуктов также может стать причиной преждевременного старения из-за высокого содержания соли. В избыточном количестве она задерживает жидкость, которая накапливается в межклеточных пространствах. В свою очередь, длительная отечность способствует растяжению кожи, которая после этого может и не восстановиться. Поэтому в день не рекомендуется употреблять более 5 г соли», — добавила Бинатова.

Она отметила, что большое количество соли содержится и в колбасных изделиях. Кроме того, в них добавляют стабилизаторы, усилители вкуса и нитриты, вредные для организма. В связи с этим врач рекомендовала отказаться от колбасных изделий, заменив их на мясо — источник натурального белка и аминокислот. Например, на курицу или говядину в вареном или запеченном виде.

По словам диетолога, к продуктам, которые вызывают раннее старение, относятся также рафинированные (очищенные) крупы, содержащие в основном только простые углеводы. Они перерабатываются организмом в глюкозу, которая, как говорилось ранее, в избытке ускоряет старение.

«Существует достаточно много сортов риса, и не все из них подвергаются рафинированию. Поэтому нужно обращать внимание на упаковку, на которой должно быть указано, что он не очищен. Оболочка риса ценна тем, что содержит необходимые витамины и минералы, которые полезны для нашего организма», — подчеркнула Бинатова.

К преждевременному старению может приводить и употребление пастеризованного молока, указала врач. Дело в том, что в процессе пастеризации молочные продукты теряют практически все полезные свойства.

«Поэтому, желательно приобретать фермерскую молочную продукцию, необработанную и с хорошим процентом жирности. Такие продукты действительно будут приносить пользу и продлевать молодость», — подытожила эндокринолог.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.06.2023, 16:46
В Финляндии готовятся к нашествию крыс
03.06.2023, 09:05
Правительство РФ ввело новые запреты для водителей
06.06.2023, 20:30
«Отношение очень сильно испортилось»: эксперт рассказал, какие страны Европы выдают визы россиянам
02.06.2023, 13:37
Финляндия сокращает время работы своего пограничного пункта пропуска в Карелии
02.06.2023, 11:07
Стало известно, кто погиб в страшной аварии на севере Карелии (ФОТО)
05.06.2023, 09:54
Синоптики рассказали, когда в Карелию придет потепление

Чтиво

02.06.2023 14:28
Спецпроект
Что портит Ваши красивые ноги?
Больше не нужно ехать в другой город в поисках решения проблемы. Теперь удалить сосудистые образования на ногах Криолазером можно и в Петрозаводске! Как это работает, вы узнаете из статьи.
Екатерина Романова: «Если ты любишь свою работу, то тебе не придется «работать» ни дня в жизни»
11.05.2023 09:00
Стендапер Тимур Хамадуллин: «Люблю живую работу»
04.05.2023 16:00
архив чтиво

Медиа

«Поцелованный богом»: Карелия простилась с Зильбером
28.04.2023 15:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.