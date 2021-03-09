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Названы условия, когда чиновников будут освобождать от ответственности за коррупцию

Новости. Общество
16:33, 10 Марта 2021
фото: © Анастасия Осипова
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Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о случаях, когда чиновники могут не нести ответственность за нарушение антикоррупционных требований, допущенное по не зависящим от них обстоятельствам.

"Законопроектом предусмотрено, что физическое лицо освобождается от ответственности в случае, если несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, признается следствием не зависящих от него обстоятельств", - говорится в пояснительной записке, которую цитирует ТАСС.

Такими обстоятельствами будут признаваться "находящиеся вне контроля затронутого ими физического лица чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которых нельзя было ожидать или избежать либо которые нельзя было преодолеть". К ним, в частности, предлагается отнести стихийные бедствия, пожар, эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты, запретительные или ограничительные меры, принимаемые государственными органами, в том числе иностранными. Ими не могут быть признаны "регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления, а также обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий физического лица, ссылающегося на наличие этих обстоятельств".

Как будет работать закон, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2021-03-10 17:12:14
Ха-ха-ха! А кто же примет закон против себя?
stranger
2021-03-10 17:03:47
Предполагаю: "Что взять с дураков на кормлении." - просто без пафоса и понятно всем. А у нас оных (предполагаю) большинство.
Изя
2021-03-10 16:51:07
Коррупционеры -гордость и опора россии ???? Тьфу , дожили за 20 лет до маразма (((((((((((((((((( :)
Вася
2021-03-10 16:43:19
Великий Владыка Вселенной и Повелитель цен на макарошки.
бюджет
2021-03-10 16:38:25
Очень правильно- ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ НИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ! Это очень важно!
Гость
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