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Названы условия получения шенгенской визы

Новости. Общество
22:00, 04 Августа 2020
фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего
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Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте раскрыла условия получения шенгенской визы.

В организации уточнили, что визовые центры большинства европейских стран уже возобновили работу, однако оказание услуг доступно не всем категориям граждан, пишет издание "РИА Новости".

Так, например, получить визу в Данию смогут туристы, цель поездки которых входит в список, размещенный на сайте полиции страны. При этом дата путешествия должна приходиться на период до 31 августа 2020 года.
 
 
Визовый центр Италии в Москве возобновил прием документов только на оформление рабочих, транспортных, служебных, транзитных, деловых, студенческих, медицинских виз, а также виз по семейным мотивам и для повторного въезда.

Заявления на визу в Чехию будут приниматься только от членов семьи граждан ЕС, от лиц для въезда в интересах страны, граждан, осуществляющих международные транзитные перевозки или приезжающих с гуманитарными целями, а также для сезонных рабочих.

В визовые центры Франции могут обратиться студенты и заявители по профессиональным основаниям или семейным обстоятельствам для постоянного проживания.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев – из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие.

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