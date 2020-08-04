Названы условия получения шенгенской визы

Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте раскрыла условия получения шенгенской визы.

В организации уточнили, что визовые центры большинства европейских стран уже возобновили работу, однако оказание услуг доступно не всем категориям граждан, пишет издание "РИА Новости".



Так, например, получить визу в Данию смогут туристы, цель поездки которых входит в список, размещенный на сайте полиции страны. При этом дата путешествия должна приходиться на период до 31 августа 2020 года.





Визовый центр Италии в Москве возобновил прием документов только на оформление рабочих, транспортных, служебных, транзитных, деловых, студенческих, медицинских виз, а также виз по семейным мотивам и для повторного въезда.



Заявления на визу в Чехию будут приниматься только от членов семьи граждан ЕС, от лиц для въезда в интересах страны, граждан, осуществляющих международные транзитные перевозки или приезжающих с гуманитарными целями, а также для сезонных рабочих.



В визовые центры Франции могут обратиться студенты и заявители по профессиональным основаниям или семейным обстоятельствам для постоянного проживания.



Напомним, из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев – из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие.