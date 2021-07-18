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Названы условия повышения пенсий работающим пенсионерам с 1 августа

Новости. Общество
16:33, 19 Июля 2021
фото: © ТАСС / Александр Некрасов

С 1 августа работающим пенсионерам будет произведен беззаявительный перерасчет страховых пенсий по результатам работы за прошлый год — это делается ежегодно.

«Для того, чтобы с 1 августа 2021 года получить небольшую надбавку к пенсии, работающему пенсионеру необходимо соблюсти несколько условий. Первое: работодатель с выплачиваемой пенсионеру в 2020 году заработной платы уплачивал взносы в Пенсионный фонд. При этом перерасчет произойдет исходя из той суммы страховых взносов, которые за своего работника перечислил работодатель», — пояснил «Российской газете» заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.

Второе условие. Если пенсия оформлена после 1 января 2021 года, то работающие пенсионеры в августе этого года прибавку не получат, так как заработанные ими в 2020 году пенсионные коэффициенты уже были учтены при выходе на пенсию, говорит юрист. А дважды, по его словам, их не считают.

Более подробные разъяснения читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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