Названы условия, при которых в Карелии не будут снова закрывать предприятия из-за коронавируса

Организации торговли, общепита и других сфер бизнеса в Карелии могут избежать закрытия из-за второй волны коронавируса, если перестанут нарушать масочный режим и другие требования по профилактике.

Об этом сообщили участники "Прямой линии" на странице правительства Вконтакте – глава Карелии Артур Парфенчиков и вице-премьер Дмитрий Родионов.

"Сейчас самый задаваемый вопрос, будет ли вторая волна жестких ограничений, когда бизнес встанет?.. Первое, что задаешь предпринимателю в ответ, а вы сегодня соблюдаете те меры, которые были приняты?.. Я хочу сказать, что в последнее время эти требования не соблюдаются. Если перчатки еще есть, то, например, про лицевые экраны и очки вообще забыли", - сказал Родионов. Какие санкции ждут предпринимателей, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".