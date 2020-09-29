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Названы условия, при которых в Карелии не будут снова закрывать предприятия из-за коронавируса

Новости. Общество
11:05, 30 Сентября 2020
фото: Сергей Коньков / ТАСС
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Организации торговли, общепита и других сфер бизнеса в Карелии могут избежать закрытия из-за второй волны коронавируса, если перестанут нарушать масочный режим и другие требования по профилактике.

Об этом сообщили участники "Прямой линии" на странице правительства Вконтакте – глава Карелии Артур Парфенчиков и вице-премьер Дмитрий Родионов.

"Сейчас самый задаваемый вопрос, будет ли вторая волна жестких ограничений, когда бизнес встанет?.. Первое, что задаешь предпринимателю в ответ, а вы сегодня соблюдаете те меры, которые были приняты?.. Я хочу сказать, что в последнее время эти требования не соблюдаются. Если перчатки еще есть, то, например, про лицевые экраны и очки вообще забыли", - сказал Родионов.

Какие санкции ждут предпринимателей, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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