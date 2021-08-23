Названы вакансии для молодых работников с самыми высокими зарплатами

Высокие зарплаты в России предлагают молодым пекарям, официантам, слесарям, показало исследование.

Высокие зарплаты в России предлагают молодым пекарям, официантам, слесарям-сантехникам, свидетельствует исследование «Работа.ру», которое есть у РИА Новости.

Молодежи обычно предлагают вакансии, которые не требуют большого опыта, позволяют повышать квалификацию за счет работодателя, а также совмещать работу с учебой.

Заработок от 160 тысяч рублей может получить программист С++ в московской компьютерной компании. От соискателя требуется знание принципов объектно-ориентированного программирования, технологии COM, языков С/С++, SQL и библиотек доступа к данным, а также опыт работы с реляционными СУБД. Компания предоставляет сотрудникам бесплатные обеды, а также обеспечивает иногородним специалистам комфортабельное общежитие.

До 150 тысяч рублей предлагают инженеру-конструктору в Санкт-Петербурге. В обязанности сотрудника будет входить создание рабочих чертежей для производства и проведение расчета стоимости заказа. Компания компенсирует сотрудникам затраты на мобильную связь и горюче-смазочные материалы.

От 100 тысяч рублей в месяц может зарабатывать сервис-менеджер по холодильному оборудованию в Новосибирске. Вакансия предполагает ежедневные выплаты и выбор графика работы.

В Краснодаре требуется слесарь-сантехник, которому готовы платить до 100 тысяч рублей в месяц. Работодатель подбирает заявки для сотрудников с учетом места проживания. Вакансия предполагает ежедневные и еженедельные выплаты.

До 100 тысяч рублей может заработать и официант в Казани. Среди требований к соискателю — знание принципов обслуживания, основных блюд и напитков, а также дипломатичность и грамотная речь. Работнику предстоит обслуживать столы, поддерживать чистоту, общаться с гостями, готовить коктейли и решать конфликтные ситуации. Предполагается работа в ночную смену.

Столько же может зарабатывать комплектовщик на складе автомобильных запчастей в Екатеринбурге. Иногородним сотрудникам работодатель готов предоставить жилье.

До 100 тысяч рублей также может получать мебельщик в Ростове-на-Дону. В компании, как следует из вакансии, регулярно проводятся корпоративные мероприятия.

В Сочи требуется пекарь, которому готовы платить до 80 тысяч рублей в месяц. В обязанности сотрудника входит приготовление вкусных и красивых хлебобулочных и кондитерских изделий.