Названы возможные сроки строительства нового онкодиспансера в Петрозаводске

Власти Карелии предприняли очередную попытку получить федеральные средства на строительство онкодиспансера.

В феврале министерство здравоохранение Карелии направило в Минздрав России заявку на софинансирование строительства нового онкологического диспансера.

«Думаю, что результаты рассмотрения заявки по проекту будут известны в первом полугодии текущего года. Ждем и надеемся», — сказал: «Столице на Онего» главный врач Республиканского онкологического диспансера Ерванд Хидишян.

Напомним, в 2019 году была разработана проектно-сметная документация на строительство онкодиспансера. Из республиканского бюджета на эти цели было выделено 40 млн рублей. Под этот проект определен и земельный участок, который расположен недалеко от Республиканской больницы и старого диспансера. В 2020 году разработанный проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы РФ.

«В прошлом году Минздравом России утвержден новый порядок оказании помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Приказом изменена маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниям в связи с открытием ЦАОПов и утверждением нового Положения об онкологическом диспансере. В результате возникла необходимость скорректировать медико-техническое задание к проектированию. Мы доработали задание совместно с федеральным НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина и согласовали его с главным онкологом Минздрава РФ», — пояснил Ерванд Хидишян.

Как рассказали в Минздраве республики, если федеральное ведомство одобрит заявку, то средства на строительство нового диспансера Карелии выделят в 2023 году. По проекту в 2027 году объект должен быть сдан.

Стоимость строительства оценивается в 2,3 млрд рублей. Планируется, что в новом диспансере будет 5 корпусов, 4 каньона, стационар на 190 коек, пять операционных, палата ИТАР. Будет круглосуточное отделение лекарственной терапии и отделение дневного пребывания. Проектом предусмотрены одно-двукоечные палаты с индивидуальным санузлом. Сейчас в онкодиспансере палаты на 3-4 человека и даже на 6-7 человек.

Подробнее о развитии онкологической службы в Карелии читайте в интервью Ерванда Хидишяна: «Мы можем продлить жизнь пациентам с онкологическими заболеваниями».