"Не допускать искажения исторических фактов": власти Карелии поздравили органы госбезопасности

Глава Карелии Артур Парфенчиков и председатель Законодательного Собрания республики Элиссан Шандалович поздравили органы госбезопасности с профессиональным праздником, который отмечается 20 декабря.

Текст поздравления опубликован на официальном сайте правительства Карелии.

"Сотрудники органов безопасности призваны решать самые серьезные задачи, связанные с обеспечением территориальной целостности Российской Федерации, противодействием терроризму и проявлениям экстремизма, преступлениям в сфере экономики", - говорится в поздравительном послании.

По словам губернатора и спикера парламента, результаты работы органов госбезопасности "важны и для социально-экономического развития региона, стабильности и благополучия жителей".

"Наше общее дело – не допускать искажения исторических фактов, хранить память о защитниках Родины. В этом году недалеко от Питкяранты открыт мемориальный комплекс, посвященный павшим за освобождение карельской земли в годы Великой Отечественной войны бойцам. Большой вклад в создание этого объекта внесли Межрегиональная общественная организация "Ветераны военной контрразведки" и Федеральная служба безопасности", - сказано в тексте поздравления.