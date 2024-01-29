«Не имеет аналогов в мире», — в Приладожье пройдет 25-часовая автогонка на льду

Международный автофестиваль «Зимний драйв в Карелии» пройдёт с 16 по 18 февраля в Сортавале.

Как сообщили власти Сортавальского района, 25-часовая автогонка на льду озера Айранне пройдет с 16 по 18 февраля.



Фестиваль «Зимний драйв в Карелии» объединяет энтузиастов не только профессионального, но и любительского автоспорта.



Марафон не имеет аналогов в мире, сообщили в сети.

Заявлены более 25 команд с лучшими пилотами из Сортавалы, Выборга, Санкт-Петербурга, Москвы, Домодедово, Челябинска, Липецка и других городов России и зарубежья.

Фото: Сортавальский район / ВК