"Не моюсь, не греюсь, а денежки дерут"

Скандал с частичным обрушением дома, построенным в Кондопоге по программе расселения аварийного жилья, получил шокирующее развитие. У семей, выселенных из пострадавших квартир, требуют плату за ЖКУ и взыскивают налог на материальную помощь.

В редакцию "Вестей Карелии" за помощью обратись жильцы 15-квартирного дома № 26 "а" по улице М.Горького в Кондопоге.

Напомним, что он был построен в 2014 году в рамках федеральной программы по расселению аварийного жилья. Однако в 2017 году здание начало частично разрушаться. Его признали аварийным и подлежащим реконструкции. В результате жильцам пяти квартир на первом этаже пришлось оттуда выехать на съемное жилье. И сейчас они с возмущением рассказали нашему изданию, что их вынуждают платить за квартиры в аварийном доме, хотя они там не проживают.

Как рассказывали "Вести Карелии", с января 2018 года мэрия Кондопоги на основании решения местных депутатов выплачивала хозяевам этих пяти квартир ежемесячную материальную помощь в сумме 10 тысяч рублей. Такую поддержку хозяин однокомнатной квартиры № 4 Сергей Король в беседе с журналистом назвал "помощью с условием".

"Из этих денег я оплачиваю съемное жилье плюс электроэнергию, - рассказал 56-летний пенсионер Сергей Чеславович. – Кроме того, мне приходится выкладывать еще минимум полторы тысячи за "однушку" в аварийном доме, а именно, за тепло и водоснабжение. Но почему я, не по своей воле вынужденный покинуть собственное жилье, должен за это платить? В моей квартире сняты ванна и унитаз, частично демонтированы трубы. Здесь я не живу, не моюсь и не греюсь, а денежки с меня дерут. Если же мы, выселенные жильцы, не заплатим за свои квартиры и не предоставим эти квитки в мэрию, нам не выдадут материальную "помощь с условием".

Подробне читайте в материале Светланы Лысенко на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".