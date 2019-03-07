Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
14:46, 07 Марта 2019
фото: "Столица на Онего"

"Не моюсь, не греюсь, а денежки дерут"

Загрузка...

Скандал с частичным обрушением дома, построенным в Кондопоге по программе расселения аварийного жилья, получил шокирующее развитие. У семей, выселенных из пострадавших квартир, требуют плату за ЖКУ и взыскивают налог на материальную помощь.

В редакцию "Вестей Карелии" за помощью обратись жильцы 15-квартирного дома № 26 "а" по улице М.Горького в Кондопоге.

Напомним, что он был построен в 2014 году в рамках федеральной программы по расселению аварийного жилья. Однако в 2017 году здание начало частично разрушаться. Его признали аварийным и подлежащим реконструкции. В результате жильцам пяти квартир на первом этаже пришлось оттуда выехать на съемное жилье. И сейчас они с возмущением рассказали нашему изданию, что их вынуждают платить за квартиры в аварийном доме, хотя они там не проживают.

Как рассказывали "Вести Карелии", с января 2018 года мэрия Кондопоги на основании решения местных депутатов выплачивала хозяевам этих пяти квартир ежемесячную материальную помощь в сумме 10 тысяч рублей. Такую поддержку хозяин однокомнатной квартиры № 4 Сергей Король в беседе с журналистом назвал "помощью с условием".

"Из этих денег я оплачиваю съемное жилье плюс электроэнергию, - рассказал 56-летний пенсионер Сергей Чеславович. – Кроме того, мне приходится выкладывать еще минимум полторы тысячи за "однушку" в аварийном доме, а именно, за тепло и водоснабжение. Но почему я, не по своей воле вынужденный покинуть собственное жилье, должен за это платить? В моей квартире сняты ванна и унитаз, частично демонтированы трубы. Здесь я не живу, не моюсь и не греюсь, а денежки с меня дерут. Если же мы, выселенные жильцы, не заплатим за свои квартиры и не предоставим эти квитки в мэрию, нам не выдадут материальную "помощь с условием".

Подробне читайте в материале Светланы Лысенко на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2019-03-07 16:29:56
По-видимому, это абонентская плата за право претендовать на гордое звание новосёла.
zanoza
2019-03-07 14:58:19
"Хождение по мукам" иначе не назвать жизнь нашего народа в стране бюрократической демократии. Неужели не нашлось пяти квартир для этих семей? Они перенесли огромный стресс из-за того ,что попали в такую ситуацию. Но наши чиновники хотят похоже их вовсе добить.
Изя
2019-03-07 15:35:22
zanoza, Эт тебе от меня ))))))))
Изя
2019-03-07 15:17:26
Уважаемая ...... ! Поздравляю с наступающим днём 8 Марта , желаю счастья , здоровья и любви , много много радостных дней , море позитива . .
Целую , ......типа Изя ))))))))))
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.02.2019, 21:30
Шотландец 22 часа боролся с эрекцией после инъекции средства для загара
02.03.2019, 12:08
ФОТО: В Петрозаводске столкнулись три автомобиля
28.02.2019, 10:45
В Петрозаводске разыскивают пропавшую без вести женщину
04.03.2019, 12:37
В Карелии за два месяца убили 7 человек
04.03.2019, 09:25
В Петрозаводске нашли пропавшую без вести женщину
02.03.2019, 09:48
Госавтоинспекция сообщила, где в Петрозаводске установлены камеры

Аналитика

Сегодня 14:07
Обществоведение
"Люцифер" и "Краснопуз"
Как в горсуде Петрозаводска священнику Ивану Петунову ужесточили режим наказания.
Любовь прошла, никто не вспоминает 4
05.03.2019 13:05
"За школу и садик будем воевать!" 5
05.03.2019 11:56
"Единая Россия" превратилась в "проблемный актив" 4
01.03.2019 12:44
"Карелэнерго" проводит массовые проверки приборов учета в рамках дней работы с потерями электроэнергии 1
28.02.2019 14:46
Вся аналитика

Чтиво

06.03.2019 13:45
Личное мнение
Символ прошлого 7
В этом году Петрозаводск отметит полувековой юбилей мемориального комплекса "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы".
Сколько стоит наше здоровье
01.03.2019 12:07
Офтальмологический центр Карелии – 24 часа
28.02.2019 19:31
"КарДент" возвращает улыбке красоту
28.02.2019 13:03
архив чтиво

Медиа

Кайтингисты на Онежском озере
04.03.2019 16:26
все фото и видео

Опрос

Будете ли вы поститься?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»