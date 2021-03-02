На севере Карелии сторож похитил инструменты в счет невыплаченной зарплаты

В Лоухском районе работник, не дождавшись милости от начальства, решил взять вопрос о заработной плате в свои руки, рассказали в МВД Карелии.

В полицию Лоухского района поступило заявление от руководителя одного из предприятий. Он сообщил, что с территории были похищены строительные инструменты на общую сумму 50 тысяч рублей. Заявитель предположил, что совершить это мог один из работников, с которым у работодателя неоднократно возникали недопонимания по поводу заработной платы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 43-летний житель Петрозаводска, который неофициально подрабатывал на пострадавшем предприятии сторожем. Подозреваемый дал признательные показания и объяснил, что выполнял свои обязанности на протяжении трёх месяцев, однако жалование за свою работу, порядка 80 тысяч рублей, так и не получил.

Переговоры с начальством результата не приносили. В итоге терпению сотрудника настал конец: он похитил и сбыл чужое имущество, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено и расследуется уголовное дело.