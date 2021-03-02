Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Откровенное интервью собственника: Что на самом деле происходит с "ТехРентом" 22
Сегодня 14:37
Что на самом деле происходит с "ТехРентом" 2
Сегодня 14:00
Предприниматель, расстрелявший человека в центре Петрозаводска, надеется на суд присяжных 9
Сегодня 11:10
Пандемия COVID-19 унесла жизни еще трех человек в Карелии
Сегодня 09:15
Депутат раскритиковал идею главы Карелии ограничить продажу алкоголя в праздники 3
Сегодня 07:15
В столице Карелии 58-летняя дама предалась любовным утехам, и ее лишили средства связи 4
Сегодня 12:15

На севере Карелии сторож похитил инструменты в счет невыплаченной зарплаты

Новости. Криминал
16:45, 02 Марта 2021
фото: © pxhere
Загрузка...

В Лоухском районе работник, не дождавшись милости от начальства, решил взять вопрос о заработной плате в свои руки, рассказали в МВД Карелии.

В полицию Лоухского района поступило заявление от руководителя одного из предприятий. Он сообщил, что с территории были похищены строительные инструменты на общую сумму 50 тысяч рублей. Заявитель предположил, что совершить это мог один из работников, с которым у работодателя неоднократно возникали недопонимания по поводу заработной платы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 43-летний житель Петрозаводска, который неофициально подрабатывал на пострадавшем предприятии сторожем. Подозреваемый дал признательные показания и объяснил, что выполнял свои обязанности на протяжении трёх месяцев, однако жалование за свою работу, порядка 80 тысяч рублей, так и не получил.

Переговоры с начальством результата не приносили. В итоге терпению сотрудника настал конец: он похитил и сбыл чужое имущество, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено и расследуется уголовное дело.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-03-02 18:26:27
Опять не печатаете. Фирму привлекли к ответственности?
кир
2021-03-02 18:00:23
А нелегальная работа не попадает под закон? Суд прекратить, прокурора уволить по недоверию к его знаниям.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.02.2021, 17:00
"К сожалению, придется проститься с Карелией"
27.02.2021, 14:18
Стали известны планы застройки и обустройства шести участков Петрозаводска
23.02.2021, 14:53
Мороз не остановил: в Петрозаводске прошла встреча жителей с депутатом Заксобрания от КПРФ Евгением Ульяновым (ФОТО)
24.02.2021, 16:50
Как в центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
01.03.2021, 11:50
В Петрозаводске открылся первый магазин здорового питания сети "ВкусВилл"
01.03.2021, 13:24
Парфенчиков готов запретить жителям Карелии покупать алкоголь в праздники

Аналитика

Сегодня 15:10
Капитал
"Клиники на Чайкиной": вы можете узнать, есть ли у вас коронавирус, всего за 30 минут
С помощью экспресс-анализа на антиген COVID-19 в "Клиники на Чайкиной" можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут.
Карельских министров обязали экономить
Сегодня 15:04
Что на самом деле происходит с "ТехРентом" 2
Сегодня 14:00
В Петрозаводске открылся первый магазин здорового питания сети "ВкусВилл"
01.03.2021 11:50
"Зима не должна быть для подрядчика сюрпризом" 8
25.02.2021 16:30
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2021 09:21
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 9
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»