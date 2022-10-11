«Не прошло и ста лет»: водители Петрозаводска активно комментируют изменения движения на Кукковке

Сегодня, 27 октября, изменилась схема движения на перекрестке улиц Ровио и Лыжной.

Автомобилисты столицы Карелии обсуждают в сети изменения схемы движения на Кукковке.



Напомним, теперь при выезде с улицы Ровио на Лыжную улицу с левой полосы будет разрешён поворот только налево, с правой – можно следовать прямо и направо. Нововведения призваны повысить пропускную способность перекрестка.



Свои комментарии водители оставляют в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии»:



«Не прошло и ... лет, как поняли глупость своего же решения, о чём им сразу же говорили практически все».



«Погодите, в прошлый раз, пару лет назад, когда меняли на текущую, тоже призвано было повысить, наверное? Там повышает один и тот же человек?»



«Это логично, давно уже надо было движение прямо на правую полосу перенести, которая пустовала».



«Неужто дождались».



«Интересно, а пешеходный светофор они перенастроили при правом повороте с Ровио на Лыжную?»