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Не провалили, а скорректировали: что происходит с программой развития Карелии

Новости. Экономика
10:39, 23 Августа 2020
фото: © Министерство финансов Карелии
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Федеральную целевую программу к 100-летию Карелии продлят еще на один год, но на ее реализацию средства федерального бюджета привлекаться не будут.

4 сентября в Москве состоится итоговое заседание Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии. Там оценят семилетнюю работу республики по реализации федеральной целевой программы по развитию региона. Судя по последнему заседанию рабочей группы Госкомиссии по транспорту, которое состоялось под руководством министра транспорта РФ Евгения Дитриха в режиме видеосвязи, вопросы к властям республики-юбиляра остаются, а ФЦП будет продлена на один год.

Подробности читайте далее.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-08-23 11:11:58
Т.е. чиновники нафантазировали нужные и не нужные прожекты, в надежде на федеральное финансирование. На просьбы откликнулись, немало из фантазий профинансировали. Не справились, провалили...
А теперь, в виде наказания, все эти фантазии будут реализовываться за счет Карелии. Из скудного бюджета РК будут тратиться деньги на не слишком нужные вещи. Причем на зарплатах виновных это не отразится.
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