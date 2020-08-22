Не провалили, а скорректировали: что происходит с программой развития Карелии

Федеральную целевую программу к 100-летию Карелии продлят еще на один год, но на ее реализацию средства федерального бюджета привлекаться не будут.

4 сентября в Москве состоится итоговое заседание Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии. Там оценят семилетнюю работу республики по реализации федеральной целевой программы по развитию региона. Судя по последнему заседанию рабочей группы Госкомиссии по транспорту, которое состоялось под руководством министра транспорта РФ Евгения Дитриха в режиме видеосвязи, вопросы к властям республики-юбиляра остаются, а ФЦП будет продлена на один год.

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