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Не раскисать: Какое телевидение скрасит режим самоизоляции жителей Карелии

Новости. Экономика
09:40, 24 Апреля 2020
фото: © Pixabay
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Сегодня мы все переживаем за близких и непросто справляемся со сменой привычного жизненного уклада.

Самое главное в режиме самоизоляции – сохранять позитивный настрой. Многим в этом помогают любимые сериалы и телепередачи. Но как быть, если вы решили провести самоизоляцию на даче? Сегодня мы расскажем, что нужно для того, чтобы подключить Спутниковое ТВ.

В чем преимущества Спутника?

Спутниковое телевидение – одна из самых удобных на сегодня технологий подключения большого объема эфирных телеканалов. В городе кабельное телевидение вошло в привычку, и выезжая за город, многие сразу начинает скучать по любимым каналам и передачам. Но у спутникового ТВ каналов значительно больше. И оно легко компенсирует то, к чему мы привыкли в городе.

У спутникового ТВ МТС на сегодня доступны 235 телеканалов, из которых 35 НD и 3 UHD. Из них уже в базовом – самом минимальном – пакете 197 каналов, из них 31 каналов в HD и один канал в UHD качестве. В "Расширенный" пакет с апреля вошли новые каналы: "Дом кино" и "Дом кино премиум" – с хитами и новинками российского кино. Передачами с отечественными кинозвездами, "Настоящее страшное телевидение" – это хоррор и ужасы, но его очень любят. Добавили каналов и в "Базовый пакет – он полностью входит в "Расширенный", поэтому там это все тоже появится. Это MotorTrend – для автолюбителей, детский Nick Jr с популярными мультиками и ряд региональных.

Почему это выгодно?

В апреле есть несколько отличных предложений и акций. Сейчас ввели несколько тарифов сразу с установкой – потому что люди обычно и так ее заказывают. И удобно в комплексе получить продукт и начать им пользоваться. Сейчас все основные комплекты с антенной 0,6 м продаются по 2990 рублей, но можно сразу при покупке оплатить и монтаж. Ничего доплачивать установщику уже не придется, если монтаж не требует каких-то особенных технических решений. Лишь если установка нестандартная,  нужна дополнительная разводка или если кабель, нужно тянуть через полмногоэтажки,  придется немного доплатить. Если это обычная установка на даче или в загородном доме, это не потребуется.

Можно ли сэкономить?

Да,  в этом поможет конвергент. Это пакет, в котором предлагают спутниковое ТВ и безлимитный мобильный интернет. Без интернета сейчас – никуда. А тут в одном продукте сразу два сервиса и цена ниже. Любой мобильный интернет у любого оператора на тех же условиях вам обойдется, скорее всего, дороже. В МТС она ниже, чем если пользоваться только интернетом. А оборудование кстати будет столько же, сколько и по другим акциям – 2990 рублей, но уже с сим-картой для интернета. И на модемы по этой акции действуют хорошие скидки.

Чем удобно спутниковое ТВ?

Вы абсолютно автономны. Вам не нужно практически ничего, кроме самого оборудования и телевизора. Даже если отключат свет, вы сможете смотреть телевизор через дизель-генератор. Многие в загородных домах уже давно его имеют "на всякий случай".

Подключиться легко: подробности здесь.

Телефон регионального супервайзера: Герасимков Дмитрий ‪+79114193008

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