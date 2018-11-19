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Новости. Общество
13:10, 19 Ноября 2018
фото: Мария Савилова, turbina.ru

"Не удивительно, что Карелия вымирает"

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В приладожском поселке Тиурула возмущены пятизначными суммами за жилищно-коммунальные услуги.

Жители поселка Тиурула Лахденпохского района Карелии направили коллективное обращение прокурору республики Карену Габриеляну с просьбой провести проверку законности начисленных счетов за жилищно-коммунальные услуги. Как утверждают авторы обращения, все основные работы – от ремонта домов до прокладки водопровода – выполняются самими жителями поселка.

"Оказываемые услуги по вывозу мусора не соответствуют нормам (контейнеры установлены прямо на земле, без бетонирования и ограждения участка), а в связи с отсутствием в Лахденпохском районе официального полигона твердых бытовых отходов вообще вызывают большие сомнения в их законности. Счета присылаются даже не проживающим в поселке дачникам. Начисляемые суммы в некоторых случаях исчисляются уже пятизначными цифрами и продолжают приходить даже после судебного опротестования одним из жителей", - говорится в обращении к прокурору Карелии.

Жители приладожского поселка предположили, что такая же картина наблюдается по всей "вымирающей" Карелии. "Тогда не удивительно, что Карелия вымирает, и ,в первую очередь, это касается пенсионеров, потому что никакой заботы властей о комфортном проживании в деревнях мы не видим. Только счета за псевдоуслуги", - написали жители Тиурулы в обращении прокурору республики, которое они также адресовали карельскому губернатору Артуру Парфенчикову.  

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Комментарии

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однозначно
2018-11-19 15:15:08
Товарищ Андрей Бутвило, вот Вы так ерничаете на предмет главы Республики - это в связи с чем ? Может это Вы проработали всю жизнь учителем в малокомплектной деревенской школе ? Может это и Вы ходили в деревянный сортир на 30-ти градусном морозе. Может это и Вы замещали вакансии учителей предметников за год ? Нет, не Вы. Вы комфортно пристроились в ПетрГУ болтать об истории. Той истории, которую Вам укажут. Так что не надо строить из себя Павку Корчагина.
кир
2018-11-19 15:50:07
однозначно, всё в точку. Его, видимо, как бесполезного на пенсию вытурили. Теперь здесь себя реализует. Да не получается.
кир2
2018-11-19 14:24:15
Во что эти демоны-" приставы " за почти два года превратили Карелию ? Руины прямо . Хотя и раньше не лучше были правители . Горе то какое в Карелии с засильем дураков во власти .
кир
2018-11-19 14:22:34
Мизантроп, пропагандой бунта занялся? Власть тамошняя поступила правильно. Разогнала их газом слезоточивым. Не как у нас с уборочными машинами порнуху сделали.
Рупорт
2018-11-19 13:51:59
Да кругом разруха и полный дебилизм.....
Андрей Бутвило
2018-11-19 13:39:47
Не обращайте внимание, господин Глава! Это у них аутизм уже развился. Вообще надо все школы позакрывать, к чертовой матери. Оставить училище для судебных исполнителей. Фельдфебелей в вольтеры дать. А в деревнях пущай круугу танцуют для здоровья. В виде платной услуги за организацию культурного досуга.
Мизантроп
2018-11-19 13:36:52
Во Франции в субботу 17.11.18 продолжились беспорядки, связанные с ростом цен на бензин. По данным МВД, в митингах приняли участие более 120 тысяч человек. Часть активистов атаковала правительственные учреждения в Париже.
По данным МВД Франции, всего в разных районах страны протестуют более 120 тысяч человек. Часть людей ведет себя мирно, однако в нескольких городах митинги переросли в столкновения с полицией. Так, в Париже толпа попыталась прорваться к Елисейскому дворцу, однако была оттеснена усиленными нарядами, которым пришлось применить слезоточивый газ.
Центральная магистраль города — Елисейские поля — с начала дня перекрыта активистами. Также отчасти недоступно движение по кольцевой дороге вокруг французской столицы.

Ульянов и КПРФ учитесь!!!!! Хотя кому это я.
Гость
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