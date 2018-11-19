В приладожском поселке Тиурула возмущены пятизначными суммами за жилищно-коммунальные услуги.

Жители поселка Тиурула Лахденпохского района Карелии направили коллективное обращение прокурору республики Карену Габриеляну с просьбой провести проверку законности начисленных счетов за жилищно-коммунальные услуги. Как утверждают авторы обращения, все основные работы – от ремонта домов до прокладки водопровода – выполняются самими жителями поселка.

"Оказываемые услуги по вывозу мусора не соответствуют нормам (контейнеры установлены прямо на земле, без бетонирования и ограждения участка), а в связи с отсутствием в Лахденпохском районе официального полигона твердых бытовых отходов вообще вызывают большие сомнения в их законности. Счета присылаются даже не проживающим в поселке дачникам. Начисляемые суммы в некоторых случаях исчисляются уже пятизначными цифрами и продолжают приходить даже после судебного опротестования одним из жителей", - говорится в обращении к прокурору Карелии.

Жители приладожского поселка предположили, что такая же картина наблюдается по всей "вымирающей" Карелии. "Тогда не удивительно, что Карелия вымирает, и ,в первую очередь, это касается пенсионеров, потому что никакой заботы властей о комфортном проживании в деревнях мы не видим. Только счета за псевдоуслуги", - написали жители Тиурулы в обращении прокурору республики, которое они также адресовали карельскому губернатору Артуру Парфенчикову.