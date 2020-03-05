Не желающий работать житель Карелии отправится за решетку

Злостное уклонение от исправительных работ довело осужденного до лишения свободы, сообщили в прокуратуре Карелии.

В Кемском районе осужденный систематически уклонялся от отбывания исправительных работ, назначенных приговором суда.

В декабре 2019 года после вынесения предупреждения за прогул он вновь три дня подряд не выходил на работу без уважительных причин.



Кроме того, с 27 декабря 2019 года по 10 января 2020 года мужчина не появлялся дома.

Суд заменил местному жителю наказание – вместо исправительных работ он отправится в колонию.

Ранее жителю Костомукши ужесточили наказание за злостное уклонение от исправительных работ.