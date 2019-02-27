17:40, 27 Февраля 2019
Жителю Карелии ужесточили наказание за злостное уклонение от исправительных работ
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В Костомукше мужчину приговорили к исправительным работам за кражу. После уклонения от работы наказание ужесточили, сообщили в прокуратуре Карелии.
Мужчина за совершение открытого хищения бутылки водки из магазина был осужден на 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.
После постановки на учет осужденный систематически нарушал порядок отбытия наказания: уклонялся от явок в инспекцию, самостоятельно устроиться на работу также не пытался, не отбыл ни дня исправительных работ.
Суд заменил назначенные осужденному исправительные работы на 2 месяца принудительных с удержанием 10% заработной платы в доход государства.
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