Жителю Карелии ужесточили наказание за злостное уклонение от исправительных работ

В Костомукше мужчину приговорили к исправительным работам за кражу. После уклонения от работы наказание ужесточили, сообщили в прокуратуре Карелии.

Мужчина за совершение открытого хищения бутылки водки из магазина был осужден на 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

После постановки на учет осужденный систематически нарушал порядок отбытия наказания: уклонялся от явок в инспекцию, самостоятельно устроиться на работу также не пытался, не отбыл ни дня исправительных работ.

Суд заменил назначенные осужденному исправительные работы на 2 месяца принудительных с удержанием 10% заработной платы в доход государства.