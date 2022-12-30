Неадекватное поведение водителя на дороге привело к лобовому столкновению в Карелии (ВИДЕО)

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Питкяранте.
Как сообщает сайт dtpptz.ru, авария случилась на улице Горького, в районе пересечения с улицей Калинина.
Водитель одного из автомобилей предпринял несколько опасных маневров на полосе встречного движения, что привело к лобовому столкновению с другой машиной.
Информация о пострадавших уточняется. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Видеокамера социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» запечатлела момент ДТП.
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