Неадекватный мужчина бросался на машины на Древлянском кольце в Петрозаводске (ВИДЕО)

Странный пешеход ранним утром бегал по Древлянскому кольцу, прыгая на автомобили.

Инцидент произошел сегодня, 27 августа. в 5.38. Неадекватный мужчина в течение 10 минут бегал по Древлянскому кольцу. Бросаясь на грузовые и легковые автомобили. Два водителя вынуждены были остановиться. Они, видимо, пытались привести мужчину в чувство. Но он прыгал на капот, залезал в салон машины. В результате водитель вытолкнул пешехода с проезжей части на газон. Но и это его надолго не успокоило. Странный мужчина предпринял еще несколько попыток забраться в чужой автомобиль.

Видео происшествия выложили в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии». Опасный забег пешехода по Древлянскому кольцу попал в объектив наружной камеры компании «Ситилинк».

Ранее мообщалось, мужчина на перекрестке улиц Мелентьевой и Советской мужчина кидался под колеса автомобилей.