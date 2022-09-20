Неадекватный пешеход в центре Петрозаводска собрал все экстренные службы (ВИДЕО)

Странный человек расположился посреди проезжей части на улице Кирова.

В Петрозаводске странный человек вышел на проезжую часть и расположился на пешеходном переходе, не желая с него уходить. Произошедшее попало на камеру наружного наблюдения компании «Ситилинк», ролик был выложен в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

«Раннее утро 28.09.2022: история не совсем адекватного пешехода на пешеходном переходе улицы Кирова — улицы Еремеева», — написали авторы ролика.

На видео заметно, как к герою ролика подходят водители остановившихся автомобилей, включая «скорую» и маршрутный автобус, а также прохожие, но странный пешеход не желает уходить из кадра. Конец представлению положили бойцы Росгвардии и прибывший вслед за ними экипаж ДПС.

Ранее стало известно о состоянии женщины, упавшей на дорогу перед автомобилем в центре Петрозаводска.