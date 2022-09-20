В Петрозаводске медики борются за жизнь сбитой автомобилем женщины

Состояние 36-летней женщины, госпитализированной после автомобильного наезда, врачи оценивают как стабильно тяжёлое.

После автомобильного наезда женщина поступила в больницу в тяжёлом состоянии. У нее были закрытые множественные переломы костей таза, множественные ушибы и ссадины. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

«Прямо сейчас врачи БСМП борются за жизнь женщины 36 лет, которую вчера в Петрозаводске сбила машина», — рассказал он.

По словам Охлопкова, женщина была госпитализирована в ИТАР, где была осмотрена бригадой врачей; был выполнен ряд необходимых исследований: КТ, УЗИ, взяты анализы. После подготовки и стабилизации состояния женщина была прооперирована. На утро специалисты оценивают её состояние как стабильно тяжёлое.

Напомним, в минувший вторник, 4 октября, в 20.00 на проспекте Ленина, в районе перекрестка с улицей Кирова, произошло ДТП с участием пешехода и автомобиля. Кроссовер переехал человека, который вышел на проезжую часть и лег поперек дороги. Как выяснилось, под колесами кроссовера оказалась женщина.