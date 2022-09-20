Стали известны подробности нелепого ДТП с лежащим на дороге пешеходом в Петрозаводске (ВИДЕО)

Под колесами кроссовера оказалась женщина, которая легла поперек оживленной магистрали на проспекте Ленина.

Напомним, в минувший вторник, 4 октября, в 20.00 на проспекте Ленина, в районе перекрестка с улицей Кирова, произошло ДТП с участием пешехода и автомобиля. Кроссовер переехал человека, который вышел на проезжую часть и лег поперек дороги.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в данный момент устанавливаются обстоятельства ДТП на проспекте Ленина, в районе дома 11. По предварительным данным, в 20.00 55-летний водитель, управляя автомобилем Nissan Qashqai, наехал на пешехода - 36-летнюю женщину, которая находилась на проезжей части.

В результате ДТП женщина получила травмы и была госпитализирована.

В Госавтоинспекции напомнили, за 9 месяцев в Карелии произошло 70 дорожных аварий с участием пешеходов, в результате которых травмы различной степени тяжести получили 70 человек, 3 погибли. В том числе по собственной вине травмированы 27 пешеходов, 2 от полученных травм скончались.