«Психов выпустили»: пешеход лег под колеса автомобиля в центре Петрозаводске (ВИДЕО)

Кроссовер переехал мужчину, который лег на проезжую часть на проспекте Ленина.

Нелепое ДТП с участием пешехода и автомобиля произошло сегодня, 4 октября, в 20.00 на проспекте Ленина, в районе перекрестка с улицей Кирова. Кроссовер переехал пешехода, который вышел на проезжую часть и лег поперек дороги.

«Психов выпустили. Это чудо вышло на дорогу и легло само перед машиной. Ну а водитель, видимо, чем-то отвлекся, что переехал это чудо», - пишут подписчики в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», где сообщили о происшествии.

Момент ДТП зафиксировала видеокамера компании «Ситилинк», расположенная на доме №13 по проспекту Ленина. Видео опубликовали подписчики паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».