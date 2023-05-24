Небезопасное зерно поступило в Карелию из Московской и Воронежской областей

В Россельхознадзоре рассказали о результатах проверок зерновой продукции.

Специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора выявили нарушения техрегламента Таможенного союза «О безопасности зерна».

Предприятие из Московской области выпустило кунжут, сопроводив его декларацией о соответствии, протоколы испытаний в которой были сделаны в лаборатории, не аккредитованной в национальной системе.

А в декларации в кукурузе, выпущенной предприятием из Воронежской области, отсутствовали данные о содержании линий ГМО.

В результате 19 мая эти декларации были признаны недействительными, а в отношении производителей и получателей зерна были объявлены предостережения.